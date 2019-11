Dia de Finados: tempo pode ser quente, com chuvas fortes, ventos e até granizo

“Tempo quente, com chuvas passageiras e pontuais, que podem ser fortes e acompanhadas de raios, ventanias e queda eventual de granizo, vai predominar, pelo menos até a próxima segunda-feira (4), no Acre”. Esta é a previsão do clima para os próximos dias dias no Acre e outras regiões feita pelo estudioso da meteorologia, Davi Friale, do portal O Tempo Aqui.

Especificamente para este sábado, Dia de Finados, outro portal, o ClimaTempo, pede “atenção” para o risco de chuva isolada de moderada a forte intensidade com raios e rajadas de vento no Acre.