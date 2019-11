Criminoso derruba homem da garupa de mototáxi e o fere com dois tiros

Este começo de novembro será marcado por um fenômeno astronômico curioso: no próximo dia 11 de novembro, o planeta Mercúrio passará na frente do Sol, podendo ser observado em todo o Brasil.

No Acre, segundo o estudioso do clima Davi Friale, o fenômeno começará às 7h35, pelo horário de Rio Branco, e terminará às 13h40. Estará no meio do Sol, às 10h20. Este fenômeno é conhecido como trânsito de Mercúrio. É como se fosse um pequeno eclipse do Sol proporcionado pelo planeta.

O próximo evento deste tipo ocorrerá somente no dia 13 de novembro de 2032. Portanto, aproveite para vê-lo no próximo dia 11 de novembro. Mercúrio vai aparecer cruzando o Sol como uma minúscula bolinha preta. Poderá ser visto a olho nu, desde que você utilize uma proteção escura adequada para não ferir sua vista. Veja o pontinho preto, um pouco abaixo e à direita, na fotografia do trânsito de Mercúrio ocorrido no dia 8 de novembro de 2006.