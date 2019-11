Colégio Aplicação divulga edital para ingressos de novos alunos

A diretoria do Colégio de Aplicação (CAP) publicou nesta sexta-feira (01) o edital do processo seletivo com 25 vagas para o ingresso de alunos na educação infantil e formação de Cadastro de Reserva (CR) para o ensino fundamental e médio. A seleção dos candidatos ocorrerá por meio de sorteio.

Para realizar a inscrição, o responsável deve acessar o site http://sistemas2.ufac.br/ selecaocap, no período de 04 a 11 de novembro de 2019, preenchendo integralmente todos os dados do candidato (aluno) no formulário eletrônico e enviá-lo via internet.

Serão ofertadas 250 vagas para lista de espera para o ensino fundamental e médio.

No dia 19 de novembro, estará disponível a lista das inscrições deferidas e indeferidas no site http://www.ufac.br/site/ editais-concursos/colegio-de- aplicacao, e ou no blog ufacaplicacao.blogspot.com do colégio contendo o número, nome e série/ano na qual o candidato foi inscrito.

O sorteio público para ingresso da educação infantil e lista de espera de vagas remanescentes será realizado na quadra do Colégio de Aplicação nos dias 26 e 27 de novembro.

O resultado será divulgado no dia 02 de dezembro no blog da instituição.

Para mais informações, clique aqui.