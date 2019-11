Cemitérios de Rio Branco passam por limpeza e preparativos para o Dia de Finados

Na última quarta-feira, 30, membros do Comitê Acreano da Cultura Exportadora se reuniram, na sede do Sebrae, em Rio Branco, para conhecer a plataforma BoaPin, que é uma ferramenta que permite as empresas brasileiras divulgarem seus produtos e contactar compradores de diversos países como China, Estados Unidos e nações da Europa.

A plataforma já vem sendo adotada no Estado de Rondônia e foi apresentada pela consultora da Federação das Indústrias de Rondônia (FIERO), Alisangela Lima. A proposta é que o Acre também implante esta ferramenta e que os empreendedores locais possam usufruir de seus benefícios.

Além de apresentar a plataforma, o grupo pôde conhecer as estratégias que o estado de Rondônia vem adotando para desenvolver seu comércio exterior, bem como a sua visão sobre a saída para o pacífico pelo Acre.

De acordo com o presidente da Federação das Indústrias do Acre, José Adriano, a plataforma apresentada é um mecanismo que pode viabilizar a inserção das micro e pequenas empresas do Estado no comércio exterior, já que a ferramenta trabalha com blocos de compras ou vendas.

O diretor de Indústria e Comércio da Seict, Ernandes Negreiros, esteve presente na reunião e comentou que teve oportunidade de conhecer a plataforma na última edição da Agrishow, em Rondônia. “É uma excelente proposta para ajudar o nosso Estado”, avaliou.

De acordo com Assur mesquita, assessor de Relações Institucionais da FIEAC, a implantação da BoaPin faz parte da estratégia do Plano Acreano da Cultura Exportadora e atualmente o Comitê vem mobilizando e sensibilizando o empresariado do Estado para que se preparem e se capacitem para o comércio exterior, tendo em vista que, que para o ano de 2020, o Sebrae estará apoiando este plano através do seu Plano Plurianual (PPA).

Já o diretor-técnico do Sebrae, Lauro Santos, frisou que este tema já está na pauta da instituição, no entanto, externou sua preocupação para que mais empresários estejam prontos para divulgar seus produtos e realizar negociações internacionais. “O Sebrae planeja para o próximo ano uma série de atividades de divulgação e até missões internacionais, mas só conseguiremos retorno se as empresas buscarem se preparar”, acrescentou.

Ao final da reunião, o Comitê apresentou uma agenda de encontros com empresários que deverão ocorrer em Rio Branco, Brasileia, Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul.

