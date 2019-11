Bittar pede intensificação das relações comerciais com o Peru

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado aprovou na última quinta-feira (31) o pedido do senador Márcio Bittar, para que o colegiado discuta as relações comerciais entre Brasil e Peru. Para a audiência pública, cuja data ainda será definida, serão convidados o embaixador do Peru no Brasil, Javier Yépez, e autoridades ligadas aos ministérios da Economia, da Agricultura e das Relações Exteriores do Brasil.

O Peru, segundo Bittar, tem apresentado um crescimento econômico consistente no século 21, o que abre uma janela de oportunidades para o desenvolvimento da região Norte do Brasil. O senador defende que o Brasil negocie um novo acordo comercial com o Peru.

“Compartilhamos quase 3 mil quilômetros de fronteira contínua, área menor que somente a fronteira com a Bolívia. O comércio bilateral já chega a U$S 4 bilhões (R$ 16 bilhões) por ano, sendo estruturalmente superavitário para nós. Um novo acordo comercial com o Peru é essencial para o desenvolvimento de todo o norte de nosso país. As regiões amazônicas de ambas as nações poderão integrar-se, complementando suas economias e propiciando a exportação de produtos de forma mais efetiva e barata, diminuindo o preço dos produtos, principalmente de alimentos. Um acordo com o Peru fará com que nossos produtos cheguem mais rapidamente ao Pacífico e, consequentemente, aos grandes mercados da Ásia, como a China”, defende o senador.