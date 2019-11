Bandidos armados invadem escola e fazem o limpa em professores e alunos

As inscrições para o processo seletivo (2020.1) do Instituto Federal do Acre (Ifac) seguem abertas. São ofertadas 1.165 vagas em cursos técnicos integrados (725 vagas) e subsequentes (440 vagas) para os municípios de Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri. Nesta edição, o Ifac também está ofertando vagas em cursos técnicos na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As inscrições começaram na segunda-feira (14) de Setembro e irá terminar dia 14 de Novembro. Os candidatos interessados em concorrer às vagas devem acessar o site oficial de Processos Seletivos do Ifac, através do link https://web.ifac.edu.br/processoseletivo.

Serão ofertadas 725 vagas em diversos cursos técnicos integrados (para quem terminou o ensino fundamental) em diversos municípios.

Pessoas que não têm acesso à Internet, mas desejam participar do processo seletivo poderão procurar os campi do Ifac para efetuar sua inscrição. É importante que os candidatos levam os documentos necessários descritos no edital para efetuação da inscrição.

Serão ofertadas 440 vagas em diversos cursos subsequentes (cursos destinados para quem terminou o ensino médio) em diversos municípios.

De acordo com os editais, a seletiva dos novos alunos será realizada em uma única etapa, que consistirá na classificação dos candidatos através da média de suas notas nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.