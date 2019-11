Bandido invade residência e rouba torcedores do Flamengo, na Baixada da Sobral

A criminalidade tomou conta geral de Rio Branco, os roubos cometidos por membros de facções não cessam, o medo tomou conta e sensação de insegurança já afeta a grande maioria da população acreana. Primeiro arrastões em ônibus, depois roubo em escola e por último, nem dentro das residências a população se sente segura.

O caso mais recente a roubo a residência aconteceu na noite desta quinta-feira (31) enquanto amigos estavam em uma casa na rua Men de Sá, no bairro Bahia Velha, para assistir ao jogo do Flamengo.

De acordo com informações das vítimas, um homem não identificado em posse de uma arma de fogo, invadiu a residência e rendeu oito pessoas. O criminoso aproveitou do portão da casa aberto, foi até a sala aonde se encontravam os torcedores e mandou que todos deitassem no chão e jogassem os celulares, carteiras e chaves de moto e carro. A ação do criminoso durou cerca de 2 minutos, o assaltante se evadiu do local com todos os pertences das vítimas.

Policiais Militares do 3°Batalhão estiveram no local, fizeram rondas na região em busca de prender o autor do crime, mas ele não foi encontrado.

As vítimas registraram um boletim de ocorrência na Delegacia de Flagrantes (Defla). O caso será mais um a ser investigado pela Polícia Civil.