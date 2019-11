André X Gilson!

O prefeito de Senador Guiomard (que eu prefiro chamar de Quinary), André Maia (PSD), está com um relatório completo das estripulias do desafeto político com Gílson da Funerária, que armou para que ele fosse afastado da prefeitura por alguns meses. Segundo consta no documento, Gilson a frente da prefeitura comprou combustível sem licitação, fez contratação irregular, deixou merenda escolar vencer, utilizou suprimentos de fundos em nome de servidores sem a devida prestação de contas, além de outras graves irregularidades. Como diz o jornalista Luís Carlos Moreira Jorge na sua coluna Crica: É a volta do cipó de aroeira no espinhaço.

. Os últimos acontecimentos devem ter levado a prefeita Socorro Neri (PSB) a perceber o que dizia o rei Davi:

. “O inimigo come a mesa contigo”.

. Como diz a irmã Adelaide, profeta e reveladora:

“Isso é obra do inimigo, mas Deus sempre abre uma porta, talvez o PSD seja a porta da Socorro para saia de perto do PT, já que alguns aliados querem ela fora do processo”, aconselha a irmãzinha.

. Só tem um detalhe:

. Ela é a prefeita até a meia noite de 31 de dezembro de 2020, com a caneta carregada de tinta.

. Me perguntaram se o senador Sérgio Petecão (PSD) fez plástica?

. Boa pergunta, sei lá da vida de ninguém!

. Médico comentava que o problema da saúde não está nos coronéis, mas doutora Mônica, a secretária.

. Ontem, na Aleac, o governador Gladson Cameli, jurou de pé junto para a jornalista Angélica Paiva que não mexeria na equipe, especialmente na Saúde.

. Pois é, então!

. O Avante estava nas ruas ontem fechando a campanha Outubro Rosa, o partido se organiza para as eleições de 2020.

. Quer eleger vereadores e deverá apoiar o empresário Jarbas Soster par a prefeitura de Rio Branco.

. Deu na Folha de S. Paulo:

. “O AI-5 de 13 de dezembro de 1968 defendido por Eduardo Bolsonaro autorizava o chefe do Executivo, sem apreciação judicial, a fechar o Congresso Nacional, intervir nos Estados e municípios, cassar mandatos de parlamentares, suspender direitos políticos de qualquer cidadão, decretar o confisco de bens considerados ilícitos e suspender a garantia de direitos como o habeas corpus.

. O artigo levou o regime a perseguir ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e instituiu a censura prévia à imprensa e a manifestações culturais”.

. Nos porões dos quartéis pessoas eram presas, torturadas e mortas sendo de esquerda ou não.

. Só para refrescar a memória!

. Nunca pensei que eu teria dó do Bolsonaro, não conhecia seus filhos!

. Estão acabando com ele!

. E a Rede Globo que reclamava da perseguição dos governos petistas?

. Está tomando garapa azeda do presidente Bolsonaro!

. A Maria Rosa…se abre!

. Kkkkkkkkkkkkk…

. A pesquisa continua apontando um desfecho entre Minoru Kimpara e a prefeita Socorro Neri, já que o ex-prefeito Raimundo Angelim (PT) não é candidato.

. Aliás, o desempenho do Angelim na pesquisa foi um coice na cara da DR que ele mesmo acusa de ter prejudicado sua reeleição.

. Uma boa sexta!