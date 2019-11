Alunas de Cruzeiro do Sul vão representar o Acre em Feira Internacional de Ciências

Será dia 11 de novembro a inauguração e início de funcionamento da UPA de Cruzeiro do Sul. O coordenador regional de saúde do Juruá, Roberto Holanda, afirma que “agora vai ser entregue a população e vai funcionar de fato”. A UPA chegou a ser inaugurada na gestão de Sebastião Viana, mas nunca funcionou: não contava com corpo de profissionais, mobiliário ou equipamentos.

A nomeação do gestor (a) da unidade, deverá ser publicada nesta sexta-feira, 1° de novembro, no Diário Oficial do Estado.

O governador Gladson Cameli, já afirmou que o funcionamento da UPA vai além da urgência e emergência. No local , serão realizados procedimentos cirúrgicos.

A ideia do governador é que a gestão da UPA seja diferenciada das demais. Com menos burocracia para contratações e compras.