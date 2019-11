Acre começa nesta sexta (1) última vacinação para se consolidar como zona livre de aftosa

No Acre, a previsão do tempo para esta sexta-feira (01) será de tempo instável, com muitas nuvens e chuvas a qualquer momento, desde as primeiras horas do dia. Alta probabilidade de ocorrência de chuvas fortes, raios e ventanias em algumas áreas.

A umidade do ar mínima, na parte da tarde, varia entre 70 e 90%, no leste e no sul do estado, e entre 60 e 80%, nas demais áreas.

A temperatura na capital acreana e em Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, mínima, varia de 20 e 22ºC, e a máxima, entre 27 e 29ºC.

Sena Madureira e Manuel Urbano, mínima, 21 e 23ºC, e máxima, entre 28 e 30ºC. Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil, Xapuri e Capixaba, mínima, entre 20 e 22ºC, e máxima, 26 e 28ºC.

Já em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Porto Walter, a mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 31 e 33ºC. Marechal Thaumaturgo e Jordão, a mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 31 e 33ºC.

Em Tarauacá, Feijó e Santa Rosa do Purus, a mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 30 e 32ºC. Acrelândia e Plácido de Castro, a mínima, entre 20 e 22ºC, e máxima, entre 27 e 29ºC.