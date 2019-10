Um churrasquinho que vale a pena experimentar

Depois de ouvir várias amigas cantando em prosa e verso as maravilhas de um espetinho de kafta com pão, no Morada do Sol, decidi ir lá conferir. Já tinha experimentado um perfeito em Sena. Vai que esse é bom também?

Vou dar alguns detalhes da minha jornada na semana passada para achar o lugar:

São 17h54. Depois de brigar com o Waze uns 15 minutos e devidamente orientada pela Tati Castro, acho o local, na rua Marte.

Olho a placa e leio espetinho (Tati disse, tem uma placa na frente). Pergunto se ali é vende esfiha (olha como a pessoa estava atenta). O moço logo me corrige: A senhora quer dizer kafta no pão, né? Isso, moço, isso aí!

Desço e vejo que ele ainda está preparando a churrasqueira. Penso: espero ou não espero, o moço parece entender meu dilema e afirma: Vai demorar 15 minutos, mas vale a pena esperar.

Sento-me, pego o celular e vejo os carros chegando. São vários. Também vem gente a pé. De repente, passa na minha frente um velho conhecido: Marcelo Café.

– E aí, Charlene, tudo bom? Como estão as coisas?

– Tudo bem e tua mãe?

– Tá bem. Mora aqui do lado. Ela e a Lula.

Como assim?

Esse ponto é meu, Charlene. O churrasquinho também.

Digo que vim pela kafta, porque comi uma incrível em Sena. Ele me olha, sorri e responde:

-Aquele ponto lá era meu. O rapaz que toca hoje trabalhava comigo. Mas eu investi no comércio e desisti. Daí permaneceu. Mas o tempero original é nosso, termina de dizer sorrindo.

Nisso, olho pro lado e o espaço está lotado. Minha kafta com pão e o molho mais incrível que experimentei já está pronta. Marcelo vai atender os clientes e eu me delicio nessa mistura difícil de comparar.

Cheguei ali de longe, bem longe, mas compensou o tempo e a gasolina do percurso. E, leitor, te digo uma coisa: é tão bom que voltarei mais vezes. Você também deveria conhecer. Detalhe importante: chegue cedo, tenha paciência e saboreie cada pedacinho do pão esquentado na brasa junto com a kafta e a maionese com tempero do Marcelo Café.

P:S o Churrasquinho Morada Delivery funciona até às 21h e não tem só kafta, mas esta é a primeira que acaba.

Jornalista Mirla Miranda reuniu a família no último domingo em sua bela residência para dupla comemoração: o aniversário da mãe, Maria Gorete Costa, e do irmão, deputado federal Alan Rick

Posse

Será nesta quinta-feira à noite, no Afa Jardim, o jantar de posse da nova diretoria da Federação das Indústrias do Are – FIEAC – que segue sendo presidida pelo empresário José Adriano.

Pesquisa

Não se fala em outra coisa na cidade nesta quinta-feira que não sejam os números da Pesquisa FIEAC/DataControl. Os números não mentem e mostram uma boa aceitação popular do governo com aquela velha ressalva do “estamos de olho”, além daquilo que já sabemos, precisamos ampliar os investimentos na indústria para fortalecer a economia local.

Qualidade

Parabéns ao amigo e colega de faculdade, cientista político José Dênis Moura dos Santos, diretor da DataControl pelo excelente trabalho. Nos últimos 10 anos ele tem realizado pesquisas de mercado que falam por si. Seus números sempre retratam fielmente a estratificação social e política do Estado.

Laura Mila, minha bailarina favorita, brilhou mais uma vez na apresentação anual da companhia de dança da Igreja Batista de Bosque.

Tá chegando

O próximo final de semana promete, com a realização do Congresso Anual de Mulheres da Igreja Batista do Bosque. Este ano o tema será “Simplifica” e já estão confirmadas as presenças da pastora Thalyta Pereira, Pr. Luiz Arcanjo, Pastora Valéria Marques e Apóstola Dayse Costa.

Adoração

Com todo respeito aos demais preletores do Congresso de Mulheres da IBB, mas a grande expectativa é pela presença da pastora Ludmila Ferber, que tem percorrido o país adorando ao Senhor e testemunhando do milagre mais recente que Ele fez em sua vida. Você não pode ficar de fora!

Amiga querida e sempre presente, Alex Machado comemorou a idade nova na semana passada e ganhou várias festas para comemorar ao lado dos amigos e familiares