Remédio contra atrofia muscular chega ao SUS, anuncia saúde

O Acre registrou o 5º maior crescimento na venda de automóveis até agosto de 2019, apresentando aumento de 12,5% em comparação a igual período do ano passado.

No Acre foram licenciados 4.859 veículos de janeiro a agosto deste ano contra 4.318 em 2018.

Amapá apresentou o maior crescimento e vem sendo destaque nas publicações especializada. Seguem-se Minas Gerais, com 27,3% de incremento; Roraima (+23,4%), Rondônia (+13,7%).

Também cresceram acima da média do mercado (que é de 8,7%) os estados de Pernambuco, Rio de Janeiro, Alagoas e Sergipe. Todos os demais estados não estão acompanhando o crescimento das vendas, sendo que dois deles venderam este ano um volume numericamente menor do que nem 2018, casos do Rio Grande do Norte, com queda de 1,8% (17.936 unidades) e Espírito Santo, que vendeu 3,2% a menos (31.056 carros) que nos nove primeiros meses do ano passado.

O levantamento é da revista Auto Informe (www.autoinforme.com.br).