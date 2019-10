Publicado decretos que autorizam Gladson a contratar operações de crédito de mais de R$ 1 bilhão

O Diário Oficial do Estado desta quinta-feira, 31, publica dois decretos, aprovados pela Assembleia Legislativa, que autorizam o governo acreano a contratar operação de crédito.

Um deles, representa um novo fôlego para o governador Gladson Cameli que sempre afirmou que o maior problema de sua gestão que é o endividamento do Estado. Pelo decreto o governo acreano está autorizado o a contratar operação de crédito junto ao Banco Brasil Plural, com a garantia da União, até o valor de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), com vistas ao alongamento da dívida pública estadual em contratos com garantia da União. Parágrafo único. Os recursos decorrentes da operação serão aplicados, exclusivamente, na liquidação de contratos de empréstimos com aval do governo federal, de forma a melhorar o perfil do endividamento do Estado do Acre.

Já o segundo decreto representa investimentos em setores estratégicos do governo. O governo Gladson Cameli está autorizado a contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil S.A., com a garantia da União, até o valor de R$ 268.000.000,00 (duzentos e sessenta e oito milhões de reais), destinados a investimentos nas áreas de educação, saúde, infraestrutura, mobilidade urbana, habitação e desapropriação de imóvel.