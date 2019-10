Prefeitura entrega mais uma unidade de saúde reformada em Sena Madureira

A atual gestão municipal de Sena Madureira realizou mais uma reinauguração de Unidade Básica de Saúde (UBS) nessa quarta-feira (30). Ao lado da esquipe da Secretaria Municipal de Saúde, o prefeito da cidade, Mazinho Serafim (MDB) reabriu a unidade Florlírio Pereira Lustosa, localizada no bairro Ana Alves Vieira.

Mazinho comemorou o cumprimento de mais uma de suas promessas eleitorais, que era a de abrir mais unidade de saúde no município. Quando assumiu a prefeitura, Sena Madureira disponibilizava apenas duas unidades de saúde regulamentadas à população, hoje, já são 12 UBSs em pleno funcionamento.

As reformas estão ocorrendo com o intuito de modernizar os espaços e readequar as instalações dos postos de saúde. Uma equipe técnica da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) acompanhou a reinauguração da Florlírio Lustosa e vistoriou os resultados da obra.

“Entregamos mais uma unidade de saúde totalmente repaginada. É uma satisfação muito grande reabrir mais esse posto, motivo de felicidade, tanto pelos funcionários e profissionais de saúde, quanto pela população que vai usufruiu desse espaço. Esse é o nosso compromisso, de trabalhar pela nossa cidade”, disse Serafim, parabenizando o trabalho desenvolvido por todos da secretaria de Saúde.

A reforma abrangeu, além da parte de reparos externos, a reestruturação de salas e equipamentos internos. Cadeiras e equipamentos novos, pinturas com tinta lavável, melhoramento na qualidade de climatização dos ambientes, foram alguns dos reparos feitos com as novas instalações. Ainda houve a implantação de uma nova sala de medicação e de atendimento para oferecer melhores condições de acolhimento e de trabalho no local.

Para o secretário de saúde, Daniel Herculano, a obra é mais um compromisso da gestão municipal efetivado na cidade. “Dessa forma, entregamos mais qualidade de atendimento para a população e aos profissionais que trabalham na unidade. Ganha a comunidade e os servidor com um ambiente mais agradável e tranquilo”, destaca o gestor.

A nova coordenadora da Unidade de Saúde comemorou a ação e disse que a expectativa para iniciar os trabalhos no local é muito positiva. “Com uma equipe preparada e um local adequado para trabalhar, como este após a reforma, com certeza temos as condições para fazer um bom atendimento à população. Temos uma unidade organizada e bem estruturada, que supre as necessidade dos pacientes”, garante Carliane Souza.

A vigilância sanitária do Estado elogiou a ação da prefeitura de Sena Madureira em melhorar a qualidade de higienização, limpeza e aprimoramento dos espaços de saúde no município, principalmente no setor de odontologia.

Também estiveram presentes na entrega da UBS o vice-prefeito Gilberto Lira, vereadores do município, o secretário de Administração e Finanças de Sena, Getulião Saraiva e demais gestores e profissionais de saúde.