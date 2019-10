Prefeitura de Bujari divulga resultado do processo seletivo simplificado da saúde

Familiares de jovens que acusam graves sequelas após aplicação da vacina contra o HPV, administrada há cerca de quatro anos no Acre, fizeram um novo manifesto nesta quinta-feira, 31, em frente à Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). Dezenas de adolescentes dizem que ficaram doentes após aplicação da vacina.

Janaina Queiroz é uma das mães que buscam apoio e solução para o problema enfrentado pela filha de 17 anos. “Ela tomou a vacina há mais de quatro anos e desde então não teve mais saúde”, lamenta a mãe.

A mulher garante que a filha começou sentindo fortes dores no corpo, na cabeça e cansaço. “Já fomos a São Paulo e não tivemos nenhuma resposta. Hoje minha filha enfrenta uma depressão e não anda. Já tentou se matar, vive acamada”, diz Janaina.

Os pais que protestaram nesta quinta alegam que as filhas eram jovens saudáveis antes da aplicação da vacina. Mais uma vez, eles foram até a secretária de saúde, Mônica Feres, pedir uma posição quanto ao problema.

“Queremos uma orientação da especialista que veio aqui para somar na resolução desse problema. Queremos uma resposta convincente e efetiva”, disse um dos pais.

Luana, de 18 anos, é uma das adolescentes que sofreram sequelas após a imunização contra HPV. Ela fez questão de participar do ato, em Rio Branco. “Tive desmaios, tremor pelo corpo. Cheguei a vomitar sangue e ter sangramento no nariz e ouvido. Parei de andar, mas voltei a ter os movimentos. Queremos reposta”, exigiu a jovem.

A secretária Mônica Feres está fora do Estado, em viagem há cerca de sete dias. A titular da pasta da Saúde só deve retornar no próximo dia 3.

Auxílio

No dia 22 deste mês de outubro, deputados estaduais receberam na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) a perita médica Maria Emília Gadelha, para debater as denúncias sobre adolescente que sofreram sequelas após tomaram a vacina no Acre. Ela veio ao Acre para ajudar na resolução do problema causador de sequelas nas adolescentes. Segundo a médica, a vacina contra a HPV pode causar, sim, reações adversas nas adolescentes.