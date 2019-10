Nutricionista, vendedor e engenheiro civil: veja as 32 vagas do SINE nesta quinta

A Mega-Sena teve realizado hoje em São Paulo o sorteio do concurso 2203, que tinha prêmio estimado em R$ 35 milhões. Os números sorteados foram 17 – 34 – 46 – 49 – 50 – 57. Segundo a Caixa, nenhuma aposta conseguiu acertar as seis dezenas. Com isso, a bolada agora subiu para R$ 40 milhões no próximo sorteio, que só vai acontecer na semana que vem.

A faixa da quina pagou 57 prêmios no valor de R$ 49.414,01 para cada aposta que acertou cinco números. Já a quadra rendeu R$ 836,35 a cada uma das 4.811 apostas que fizeram quatro dezenas. Este foi o quinto sorteio seguido da Mega-Sena sem o pagamento do prêmio principal.

Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena?

Por causa do feriado do Dia de Finados, não haverá sorteio no próximo sábado (2), e isso fez com que o concurso 2204 fosse adiado para segunda-feira (4), às 20h, de novo em São Paulo. O evento vai ter transmissão ao vivo da RedeTV! e também do canal oficial do banco no YouTube.