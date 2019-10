Novo líder de Bolsonaro não deve mudar vice-líderes Bittar e Petecão

Cerca de 322 pessoas que cumprem Penas Privativas de Liberdade farão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) este ano, em todo o Acre. Entre os inscritos, também estão jovens sob medida socioeducativa. Nesse caso, as provas serão aplicadas em datas diferentes, nos dias 10 e 11 de dezembro.

A realização das provas possibilita aos detentos que já concluíram ou concluirão o ensino médio ainda este ano, utilizar o desempenho no exame para ter acesso ao ensino superior.

As unidades prisionais ou socioeducativas que tiverem candidatos inscritos dispõem de um responsável pedagógico que acompanham as inscrições. Para este grupo, o exame possui redação e quatro provas objetivas com 45 questões de múltipla escolha.