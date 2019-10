Muros de cemitério em Xapuri ganham flores para o Dia de Finados

Dia de Finados se aproximando é sempre sinal de que serviços de melhorias e incrementos estão sendo realizados por administradores e familiares nos cemitérios de todo o Brasil para a data anual dedicada à lembrança e às homenagens àqueles que já não fazem parte deste plano espiritual.

Em Xapuri, a prefeitura, responsável pela manutenção do centenário cemitério São José, encontrou uma maneira criativa de ornamentar os muros e o entorno do lugar de saudade com muitas flores e pequenos animais saídos da arte e do talento de um artista da terra: Clementino Almeida de Lima.

Em uma das paredes da capela mortuária, o artista plástico pintou a imagem do arcanjo Gabriel pedindo silêncio. Segundo ele, a pintura representa o respeito e a consideração aos sentimentos dos amigos e parentes daqueles que passam pelo espaço antes dos sepultamentos.

Nos muros, muitas flores simbolizando uma das mais fortes e antigas tradições que dizem respeito às homenagens aos mortos. O hábito remonta da Grécia Antiga e representa o círculo de vida eterna.

“No cemitério foram mais de 150 metros de muros pintados nas técnicas de mural decorativo, representando um jardim com flores e pequenos animais regionais, dando uma nova cara para os muros velhos do cemitério municipal”, explicou Clementino.

A ideia agradou em cheio às pessoas que não estão resistindo a dar uma paradinha para apreciar e até fotografar. Várias imagens do trabalho ganharam as redes sociais nos últimos dias parabenizando a iniciativa da prefeitura e exaltando o trabalho do artista.

“É uma forma carinhosa de expressar gratidão por alguém que marcou a sua passagem por aqui e partiu para Deus”, diz uma moradora vizinha ao cemitério enquanto observava a movimentação.

Sobre a ideia de pintar o cemitério, Clementino disse que veio a Xapuri para rever os familiares e aproveitou para buscar apoio para custear as passagens para um evento do qual participará fora do Acre.

“Então percebi que havia muitos espaços públicos precisando de alguma identidade artística, renovação e revitalização. Então procurei a Secretaria de Cultura do município e sugeri o meu trabalho com o intuito de alegrar, representar a nossa cultura e comunicar com o público e com o povo da cidade. Assim, o prefeito acatou a ideia disponibilizando alguns espaços públicos a serem contemplados com os desenhos, pinturas e grafite urbano”, revelou.

Como parte do acordo com a prefeitura, o artista vai pintar ainda o muro do estádio Álvaro Felício Abraão, do ginásio de esportes Álvaro da Silva Mota e da Praça da Juventude, que ainda será inaugurada pelo município.

O artista

Clementino Almeida de Lima, 35 anos, desenha desde os três anos de idade, quando brincava no fogão à lenha de sua mãe, utilizando materiais da floresta como carvão e urucum. Aos sete anos, quando teve a oportunidade de fazer o curso básico de desenho pelo Instituto Universal Brasileiro, passou a ter contato com os livros didáticos relacionados à arte. A partir de então, começou a desenhar cenários de peças teatrais e desfiles comemorativos das escolas da cidade.

O artista xapuriense tem no currículo trabalhos publicitários para o governo do estado e oficinas de desenhos para crianças e jovens do ensino fundamental. Clementino reside em Rio Branco desde 2005. Ele integra o grupo de artistas urbanos, atuando em parques, feiras e escolas. Em 2016, apresentou, no Hall das Câmaras Cível e Criminal na sede do Tribunal de Justiça do Acre, a exposição “Magia da Floresta”. Atualmente, está expondo a mostra de telas denominada “Miragens”, no Tribunal Regional Eleitoral do Acre.

No dia 14 de novembro, Clementino viaja para Palmas, no Tocantins, para participar de um Festival Internacional de Grafitti, o Cerrado Street Art, que acontece entre os dias 15 e 17, na Praça dos Girassóis, juntamente com vários artistas grafiteiros do Brasil e de outros países. Ele viaja há 2 anos participando destes eventos em vários estados do país, inclusive esteve morando em Recife (PE) por 9 meses.

De Novembro a Janeiro de 2020, o artista vai participar com uma obra, na categoria Pintura, da 1° Bienal Black Brazil Art, que vai acontecer em três estados, nas capitais Florianópolis (SC) Curitiba (PR) e Porto Alegre (RS).