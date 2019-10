Militares de Mônica Feres serão exonerados do governo Gladson Cameli

Quem reclamava da militarização na Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) pode ficar sossegado.

Os militares que faziam parte da equipe da Secretária de Saúde Mônica Kanaan estão de malas prontas e vão deixar seus cargos no governo estadual.

O governo Gladson Cameli ainda não se pronunciou oficialmente. No caso do capitão da reserva do Exército brasileiro Carlos Faustino Marques, secretário adjunto de Assistência à Saúde da Sesacre, a demissão teria sido um pedido do próprio militar.

Já no caso do coronel do Exército, Jorge Fernando de Rezende, secretário adjunto executivo-administrativo de Orçamentos e Finanças, seu desligamento do governo teria sido um decisão do próprio Gladson Cameli.

A saída de seus dois principais auxiliares e os poucos resultados na saúde até agora representam fortes indícios de que pode está próximo do fim também a gestão de Mônica Kanaan no comando da Sesacre.