Marina Silva comenta: “democracia leva ao poder seus sabotadores”

A ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, segue comentando em suas redes sociais os principais acontecimentos políticos no Brasil. Nesta quinta-feira, 31, a acreana demonstrou indignação às afirmações do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, que disse, em caso de a esquerda “radicalizar” no Brasil, uma das possíveis respostas do governo poderia ser um “novo AI-5”.

Marina fez uma longa publicação dizendo que “foi a democracia que permitiu um capitão chegar ao mais alto posto da República”. Para ela, o Brasil está sob um regime autoritário. “(…) só de um capitão manifestar qualquer pretensão de querer chegar ao poder já seria suficiente para ser severamente punido por insubordinação e quebra da hierarquia”.

Ela continua o desabafo repetindo que “a democracia convive com esse paradoxo de também levar ao poder seus sabotadores. Democracia sempre, ditadura nunca mais”.

O deputado deu a polêmica declaração durante uma entrevista em que falava sobre os protesto de rua que estão acontecendo em outros países da América Latina. Na web, Marina não recebe muito apoio dos internautas, que sempre levantam a questão de “estar sumida” fora o período eleitoral. Sobre isso, ela também já respondeu: “tô aqui, meu irmão. Não vejo falarem que outros estão sumidos. Agora, eu que trabalho de manhã, de tarde e de noite em prol das causas que eu acredito, eu tô sumida”, desabafou.