Farinha de Cruzeiro do Sul é produzida em 25 assentamentos do Juruá

Famílias de 25 assentamentos da região do Vale do Juruá trabalham na produção da Farinha, que é a única do mundo com o selo de indicação geográfica e que recentemente ganhou o título de Patrimônio Cultural do Estado do Acre e está sendo qualificada para buscar o de Patrimônio Nacional.

Como forma de agregar valor ao produto feito artesanalmente o Incra construiu 29 “casas modelo” de farinha, entre os anos de 2009 e 2014, contemplando aproximadamente 700 famílias de 25 assentamentos de 14 municípios do Acre, (Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Feijó, Rodrigues Alves, Tarauacá, Manuel Urbano, Porto Acre, Bujari, Sena Madureira, Brasiléia, Xapuri, Senador Guiomard, Epitaciolândia). Durante o período, foram investidos cerca de R$ 1,5 milhão em obras, instalações, materiais, equipamentos e capacitações.

O selo de indicação geográfica é concedido a produtos de comprovada excelência e a procedência que possuem características do seu local de origem, além de os distinguir em relação aos seus similares disponíveis no mercado.

Com isso, o produto é a primeira farinha do mundo a receber esse selo de indicação geográfica, que dá ao consumidor a certeza que tem qualidade (pois foi manufaturada dentro dos padrões exigidos) e é produzido na região de Cruzeiro do Sul, no Alto Juruá, no Acre, levando ao fortalecimento da sua produção e reafirmando a valorização dos agricultores familiares e assentados que a manufaturam. Esse também foi o primeiro produto do Acre com selo de localidade.

(Com informações do Incra)