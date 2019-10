Enem 2019: veja os locais de provas em Cruzeiro do Sul

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) das cinco cidades do Vale do Juruá: Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves , Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, foram trazidas pelos Correios, nesta quarta-feira , 30, e estão sob guarda da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul.

Hoje, 31, serão enviadas para Marechal Thaumaturgo e Porto Walter em avião dos Correios com escolta da Policia Militar e permanecem nos quartéis até domingo. Para Mâncio Lima, seguem de carro, também sob escolta da PM.

Confira os locais de provas

Os candidatos do ENEM devem procurar o local onde farão as provas na página do participante, no site do Inep. (Clique aqui).

Candidatos de Rodrigues Alves, farão as provas em Cruzeiro do Sul. São 5.300 candidatos das duas cidades, que farão as provas do ENEM em 21 escolas.

Veja a relação:

Braz de Aguiar, Cristão Cruzeiro Valério Caldas, Meirim Pedreiras,Madre Adelgundes, Padre Damião Absolon Moreira, Hugo Carneiro, João Kubitschek, Maria Lima Mustafa, Padre Carlos Linz, Tancredo Neves, Antonio de Barros Freire, Craveiro Costa, Flodoardo Cabral, São José, Arthur Maia, Rita de Cassia, Padre Arnaud, IFAC e UFAC.

O comandante da PM em Cruzeiro do Sul, Major Evandro Bezerra, explica que 15 policiais estarão envolvidos na operação de transporte e guarda das provas, mas por motivos de segurança, não dá maiores detalhes. “Temos a responsabilidade na guarda, transporte e entrega das provas”, disse.