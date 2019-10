Minoru aparece com 21%, Angelim com 18% e Duarte com 13%; Socorro tem a maior rejeição

A ampla pesquisa da Federação da Indústrias do Acre, em parceria com o Instituto Data Control, divulgada nesta quinta-feira, 31, também aferiu a intenção de votos dos riobranquenses visando as eleições de 2020 para prefeitura de Rio Branco.

No questionário estimulado, o ex-reitor da Ufac, Minoru Kinpara aparece liderando as intenções com 21,5%, seguido pelo ex-deputado federal e também ex-prefeito da capital, Raimundo Angelim, que registrou 18,9%. Na terceira colocação aparece o deputado estadual Roberto Duarte com 13,4%. Na quarta posição surge o deputado federal Alan Rick, com 9,9%.

Já a atual prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, aparece apenas na quinta colocação com 9,2%. Na sexta colocação surge o deputado estadual José Bestene, com 5% da preferência. O atual secretário de articulação institucional do governador Gladson Cameli, Alysson Bestene, aparece com 2,3%. A deputada federal Vanda Milani também registra 1,3% das intenções de voto.

Nenhum ou nulo registrou 12% e não souberam ou não responderam marcou 6,5% na pesquisa que foi realizada entre os dias 19 a 27 de outubro. A margem de erro do levantamento é de 3% e o nível de confiança e de 95%.

Já com relação a pesquisa espontânea, quando nenhum nome é colocado no questionário e o eleitor diz o primeiro nome que vem a cabeça, o ex-prefeito de Rio Branco, mesmo não podendo ser candidato, é lembrado por 8,9% , liderando a preferência do eleitorado. Em segundo lugar, aparece Minoru Kinpara com 4,4%. Socorro Neri aparece logo em seguida com 3,2%. Roberto Duarte registra 2,4% e Angelim 1,9%. Tião Bocalom também é lembrado com 1,5% e Alan Rick também com 0,6%. Nenhum ou nulo registrou 9,1% e não souberam ou não responderam 65,3%. Outros candidatos registraram 2,6%.

Com relação a rejeição, a pesquisa da Fieac revela que a atual prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, aparece com 20,4% para os entrevistados que afirmam que jamais votariam nela. Na segunda colocação, aparece o ex-prefeito Raimundo Angelim com 14,6%. Na terceira colocação aparece Alan Rick com 9,6%. Vanda Milani aparece com 8,7%, Alysson Bestene 7,8%, José Bestene com 7,2% e Roberto Duarte com 5,5%. Minoru Kinpara registrou a menor rejeição com 3,5%. Os que não rejeitaram nenhum registrou 14,2 % e os que rejeitam todos marcou 8,6%.