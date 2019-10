Carlos Venícius desiste de pré-candidatura a prefeito em Xapuri

O advogado Carlos Venícius Ferreira Ribeiro Júnior não é mais pré-candidato à prefeitura de Xapuri. O comunicado oficial aos correligionários do MDB foi feito nesta quarta-feira, 30, depois de uma reunião de mais de duas horas com o presidente do partido no município, Celso Garcia, o Paraná.

Anunciado como um dos nomes para disputar as prévias do partido no ano que vem, ao lado do vereador Gessi Nascimento, Carlos Venícius optou por abrir mão da pré-candidatura em nome da unificação da sigla partidária.

“Eu não tenho dúvidas da minha capacidade para disputar bem uma candidatura à prefeitura de Xapuri. Estou ciente da minha competência e do meu desejo profundo de construir uma cidade melhor para se viver, porém, em virtude da existência de duas candidaturas no partido, e a fim de unificá-lo, achei prudente renunciar a minha candidatura para que haja liberdade na escolha do candidato que melhor represente os interesses da cidade. Renunciar neste momento é um ato de grandeza”, afirmou.

O presidente da Executiva Municipal do MDB, Celso Paraná, disse que a desistência de Carlos Venícius foi uma decisão difícil de ser tomada, mas que servirá para unir mais o grupo do MDB no município.

“Depois de uma ótima conversa com uma das pessoas mais inteligentes e sensíveis que conheci nesses últimos anos, o Dr. Carlos Venícius abriu mão de sua pré-candidatura se predispondo a ajudar o partido a ganhar a eleição de 2020 em outro cargo que a ele for destinado. Agradeço de coração pela coragem e humildade pelas quais passo a admirá-lo ainda mais”, declarou.

Carlos Venícius foi apontado por várias lideranças do MDB como uma ideia nova em meio ao desgastado cenário da política partidária local. Com 31 anos, o jovem advogado tem se destacado como um dos mais promissores talentos na área jurídica acreana. Essa condição chamou a atenção para a possibilidade de contribuição também no campo político.

Na sua chegada ao grupo político, o deputado Roberto Duarte, responsável pela filiação de Carlos Venícius ao partido, enalteceu o nome do advogado como uma grande aquisição para engrossar as fileiras de opções e bons quadros do MDB. O parlamentar salientou a necessidade de se apresentar algo inovador para o eleitorado nas próximas eleições.

“É um advogado muito competente, qualificado e com ideias inovadoras de gestão. Precisamos de pessoas novas e principalmente qualificadas em nossos quadros. Acredito que a união da experiência dos quadros que possuímos no MDB com a juventude e a garra dos menos experientes faremos muito mais por nossos municípios e nosso Acre”, afirmou à época.

Perguntado se houve alguma motivação especial para a decisão de adiar o sonho de ser prefeito de sua cidade natal, o advogado garantiu que não.

“Nenhuma, apenas unificar o MDB. Quem sabe mais à frente?”, concluiu.

O MDB em Xapuri garante que a candidatura própria do partido às próximas eleições municipais é uma decisão consolidada e irreversível. Com um histórico de 3 mandatos seguidos na Câmara e de uma boa penetração no meio rural, o vereador Gessi Nascimento, o Capelão, como é mais conhecido, é agora o nome do partido a ser indicado pelos convencionais para a disputa das eleições em 2020.