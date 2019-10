Bittar, a voz da direita!

O senador Márcio Bittar (MDB) é um convertido à direita e ao conservadorismo político, econômico e social. É verdadeiro! Tem uma identidade ideológica clara, transparente. Não escamoteia, nem fica de lero-lero, muito menos flerta com a esquerda. Tem a postura bem diferente de alguns de seus pares, inclusive aqui no Acre. Como dizem os antigos “que ficam com dança de rato e sapateado de catita”. Márcio, não!

No plano político, Bittar defende abertamente o enfrentamento com a esquerda em 2020, 22, 26, 28, 30 e até onde der. Não concorda, por exemplo, que os partidos que derrotaram o PT e a FPA se dividam nas próximas eleições. Tem a percepção de que O PT não se acabou, apenas está fora de algumas esferas do poder. Márcio Bittar não compactua com qualquer proposta eleitoral que venha causar divisões no governo, inclusive do seu próprio partido, o MDB. Acredita que o embate de 2018 pode se repetir em 2020 e 2022.

No plano econômico defende um Brasil liberal com o DNA do Roberto Campos. Estado necessário, mercado forte, livre iniciativa, abertura da economia para o mundo numa relação que respeite, acima de tudo, a soberania nacional em qualquer circunstância. Em relação ao Acre, atribui ao modelo econômico ambiental da Florestania ter travado o desenvolvimento da região por 20 anos com consequências para mais de 50: Pobreza, miséria e violência.

Na questão social, Marcio Bittar acredita que o socialismo distribui pobreza e não riquezas nivelando por baixo a classe média. Defende a família tradicional, a moral cristã e a igualdade de oportunidades para todos no trabalho, na educação e saúde. O respeito às leis é fundamental para o bem-estar social do povo. Leis duras para combater a corrupção, criminalidade e a impunidade.

Qualquer um pode discordar do senador Márcio Bittar, criticá-lo por suas posições ou fazer oposição as suas ideias. Porém, ninguém pode acusa-lo de ficar em cima de muro ou de não ter uma identidade ideológica claramente definida. Tem, a direita! Nesse aspecto, Márcio e o PSDB comungam dos mesmos ideais no Acre. O vice-governador major Rocha, por exemplo, tenta construir a unidade no governo para os futuros enfrentamentos com a esquerda na política, na economia e no social.

. A propósito, se souber jogar na eleição municipal na capital o MDB pode capitanear um projeto de governo para 2022 ou 2026.

. Se insistir num racha interno do projeto que ganhou as eleições o ano passado pode virar a canoa com todo mundo dentro.

. O Progressista é a locomotiva que governa, mas não tem um nome em condições de disputar a eleição municipal para vencer.

. O governador Gladson Cameli não vai deixar o Palácio Rio Branco para concorrer a prefeitura, seria o único com chances de enfrentar PSB/PT e PC do B juntos!

. Aliás, o PT não pegue corda com essa história de que Davi venceu Golias porque a realidade é outra bem diferente.

. O Partido acabou de ser varrido do poder!

. Ou se junta em torno da prefeita Socorro Neri para tentar salvar os dedos (os anéis se foram na eleição passada) ou a mão vai junto!

. Juízo, Cesário!

. Cardeal socialista brasileiro dizia ontem rezando uma missa que o PT tem 60% dos cargos na prefeitura.

. Se for lançar candidatura própria perde!

. A deputada federal Mara Rocha (PSDB) faz um excelente mandado; para uma maruja de primeira viagem está muito bem.

. O Crica avisou por diversas vezes que o governo dava um tiro no pé ao suspender o pagamento das pensões dos ex-governadores.

. Portanto, não foi por falta de aviso!

. O escritório de governo aberto pelo major Rocha em Cruzeiro do Sul não é de fachada, no dia da inauguração atendeu dezenas de lideranças da região e pessoas do povo.

. Não foi surpresa o arquivamento dos processos contra o ex-prefeito Marcus Alexandre na Justiça Federal.

. A explicação sempre foi simples:

. O valor de um saco de cimento em uma obra ao lado da fábrica é muito diferente do preço entregue nos atoleiros da BR-364.

. Brita, areia, insumos…também!

. As pessoas comentam muito na cidade que gostam do Marcus Alexandre, mas querem ele fora do PT.

. É aí que a porca torce o rabo!

. Bom dia!