Baixo índice de vacinação é tema de Audiência Pública, na Câmara de Rio Branco

Um jovem de 18 anos foi preso na noite desta quarta-feira, 30, durante o serviço de ronda da Polícia Rodoviária Federal do Acre, no quilômetro 119 da BR-364, em Rio Branco. A prisão ocorreu após a equipe receber informação do Centro de Comando e Controle Regional (C3R) soube uma tentativa de roubo.

Uma denúncia informou que a tentativa de roubo teria sido praticada por dois homens armados, na entrada do bairro Cidade do Povo. Os policiais foram ao local informado e conseguiram localizar um dos autores do crime. Com o suspeito, foi encontrada uma arma artesanal calibre 28 com munição.

O rapaz foi detido e encaminhado para a Delegacia de Flagrantes, na capital acreana, junto com a arma municiada, para os procedimentos cabíveis.

Com informações da PRF/AC