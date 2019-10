Acreanos acham que Jorge Viana foi o melhor governador até hoje

A pesquisa da Federação da Indústrias do Acre (FIEAC), em parceria com o Instituto Data Control, não avaliou apenas as gestões do governador e das principais cidades do Acre, mas também ousou em trazer uma levantamento considerado histórico. Excluindo Gladson Cameli do questionário, já que ele está no início de sua gestão, a pesquisa questionou os 1.208 entrevistados quem seria o melhor governador do Acre até então.

Para 33% dos entrevistados, o ex-governador Jorge Viana, que governou o Estado entre 1999 e 2006, foi considerado o melhor gestor que o Estado já teve. Em segundo lugar, com 15,5% aparece o ex-governador Orleir Cameli, que foi mandatário do Estado entre 1995 e 1998. Já Sebastião Viana aparece na terceira colocação com 8,8%, ao ser chefe do executivo de 2011 a 2018.

Na quarta colocação aparece o hoje deputado federal Flaviano Melo, que governo o Acre de 1987 a 1990. O emedebista registrou 3,7%. Quem é lembrado e aparece na quinta colocação é Nabor Junior, que governou o Estado entre 1983 a 1986, marcando 3,1%. Edmundo Pinto, governador morto ao exercer a função do cargo em 1992, foi destacado por 2,8%.

O ex-governador Binho Marques, que foi o principal gestor do Estado entre 2007 e 2010, foi lembrado na pesquisa por 2,1% dos entrevistados. Os demais governadores como Romildo Magalhães, Jorge Kalume, José Augusto, Wanderley Dantas, Edgar Cerqueira registraram menos de 1%. 22% não souberam responder ou não quiseram opinar na pesquisa.