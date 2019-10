Sindicato dos Servidores do Judiciário vai mover ação contra LDO

O mais novo deputado da base do governo, Fagner Calegário (sem partido), quebrou a harmonia do grupo ao fazer severas críticas a Secretaria Estadual de Saúde. Segundo ele, denúncias vindas de Brasiléia dão conta de que os trabalhadores terceirizados que trabalham no Hospital Raimundo Chaar não receberam os salários. “Não estou acusando ninguém, apenas dizendo que o prestador de serviço não recebeu da Secretaria para pagar os trabalhadores”, afirmou.

De acordo com Calégário, todo mundo sabe que ele é um defensor das pessoas que trabalham no serviço terceirizado. para ele, a Secretaria de Saúde está muito mal. “Já está na Unidade de Tratamento Intensivo e agora só mesmo um caixão e vela preta”, denunciou. Nos últimos dias Calegário vinha votando e defendendo o governo. Já era tido na Assembleia Legislativa com uma dos mais fieis a base politica do governador Gladson Cameli (Progressistas). Seu pronunciamento causou estranheza.