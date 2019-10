SESC abre 15 vagas mediante sorteio para educação infantil, em Rio Branco

Alunos da escola Heloísa Mourão Marques, de Rio Branco, juntamente a alguns moradores da comunidade do bairro Aeroporto Velho, decidiram desenvolver uma oficina de confecção de malabares com material reciclável. A ideia é apresentar outros fins a materiais que provavelmente iriam para o lixo, de forma lúdica e educativa.

As oficinas irão ocorrer nos dias 4, 13 e 27 de novembro, na própria escola, com ensinamentos de Kétila Araújo e Gustavo Rodrigues. Há disponibilidade de cinco vagas paras pessoas com deficiência, que seja moradora da comunidade próxima à escola.

O projeto é financiado pelo Fundo Municipal de Cultura, da prefeitura de Rio Branco. No dia 4 de novembro, haverá a oficina de confecção de malabares com material reciclável. No dia 13, será apresentação de um espetáculo e também oficina de confecção de malabares com material reciclável.

Segundo os estudantes, foi devido aos problemas ambientais terem se tornado cada dia mais agravante, e ainda a quantidade de lixo produzida diariamente, que pensaram em realizar um trabalho de reaproveitamento de lixo.

“O lixo é também uma questão socioeconômica, uma vez que é destinada uma grande quantia de dinheiro público ao tratamento e à coleta do lixo urbano, e que a quantidade produzida pela população e o modo como é descartado influencia diretamente nos impactos ambientais causados ao planeta”, dizem os organizadores.

Os materiais que serão utilizados serão sacolas plásticas, que duram entre 100 e 500 anos para se decompor e garrafas pet, que duram cerca de 450 anos para se decompor. Mais informações pelo telefone: (68) 99989-4325 ou 99926-2842.