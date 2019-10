Sarau do Servidor promete música, dança e arte na Praça da Revolução

Conviva é uma plataforma digital feita para auxiliar as Secretarias Municipais de Educação a otimizar o gerenciamento de seus sistemas de ensino

Com o tema “Fortalecendo a gestão pedagógica da Secretária de Educação”, Cruzeiro do Sul está entre os 10 finalistas na ação de reconhecimento do Conviva, tendo 30 concorrentes dos quais 20 são semifinalista e somente 10 finalistas. A cidade já participa dessa ação a três anos, incrementando na plataforma informações sobre as dimensões pedagógicas, financeiras e administrativas da rede municipal de educação.

De acordo com Maria José Caetano, articuladora do Conviva, essa é uma plataforma online que veio para ajudar os dirigentes municipais e seus técnicos. Sendo que do município as informações já são inseridas desde 2013 e quando o edital foi aberto esse ano, foi feita uma mobilização para atender todos os critérios que estavam sendo solicitados.

Se inscreveram 244 municípios, mas somente 84 deles passaram pela triagem, ou seja, porque cumpriram os critérios básicos estabelecidos pelo edital. Após isso, foi feita uma análise dos conteúdos presentes na plataforma de cada um e foram selecionados apenas 30 deles.

“A principal importância do Conviva Educação é a transparência, pois as secretárias podem estar inserindo juntamente com as escolas o desenvolvimento dos trabalhos pedagógicos, isso é importante porque passa a ser compartilhado no Brasil inteiro, e outra vertente é a organização, como assuntos referentes ao setor financeiro. Assim, podemos ver o nosso trabalho para evoluir e quando outras gestões assumirem já terão como se embasar”, pontou Francinelda Ferreira, articuladora Conviva.

A final terá início no dia 11 de novembro no Rio de Janeiro, e o secretário de educação poderá indicar uma pessoa para acompanhá-lo, o processo de escolha será feito através de uma banca de especialistas da educação que irão avaliar novamente os conteúdos e farão a escolha do primeiro e segundo lugar, já o terceiro será através da produção de um conteúdo audiovisual que será aberto a votação para o público em geral.

Esse é um importante meio para saber do cotidiano escolar e aprimorar novas ideias. Como endossou Ronilton Honorato “A nível interno cada diretor tem um cadastro que ele pode acessar direto, então o sistema é amplo nesse sentido que a escola pode participar sem precisar da secretaria, como a escola Osvaldo Albuquerque que compartilha as informações como o cardápio, o calendário escolar, o conselho, o tipo de merenda que estão comendo e tudo que está acontecendo”, disse ele.

A premiação será uma viagem para a Colômbia em abril de 2020, que os três colocados poderão aprimorar novas experiências para a educação do município.