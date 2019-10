“Quem não deve, não teme”, diz Rodrigo Forneck sobre Bolsonaro

“O ex-prefeito Marcus Alexandre foi conduzido coercitivamente pela Policia Federal, foi processo pelo MPF acusado de desviar R$ 22 milhões da BR-364 e agora a Justiça Federal concluiu que ele é inocente”, disse o líder do PCdoB, deputado Edvaldo Magalhães. Segundo ele, no despacho os juízes concluíram que a perícia estava errada. “Quem vai pagar a outra conta, a exposição pública do ex-prefeito”, questionou. Ele explicou que Alexandre foi conduzido coercitivamente na antessala da eleição do ano passado tendo prejuízos eleitorais incalculáveis.

Edvaldo Magalhães frisou que, não só Marcus Alexandre foi inocentado, mas todos os envolvidos no processo. Disse que o erro da perícia trouxe prejuízo para a vida das pessoas que foram expostas como sendo desonestas. “O ministro do STF, Gilmar Mendes, tinha razão quando proibiu as conduções coercitivas”, lembrou. Para ele, o erro da perícia foi em ter calculado os preços dos insumos fora de época em uma rodovia que só dava acesso durante um período curto do ano. “Conversei hoje cedo como Marcus Alexandre que é uma pessoa introspectiva. Ele me disse que tinha entregado para Deus”, revelou Magalhães. “Quem vai pagar essa conta”, concluiu.

O líder do PT, deputado Daniel Zen, também abordou a decisão da Justiça Federal a favor do ex-prefeito Marcus Alexandre. Argumentou que a judicialização da política é nociva para a democracia. “Pior é a politização da Justiça. Marcus Alexandre foi conduzido coercitivamente pela Polícia Federal fica a imagem simbólica de que a pessoa é realmente um bandido, um corrupto”. Comparou a situação dele com a condução coercitiva ao arrepio da lei do ex-presidente Lula. “A população aplaude porque acredita que a justiça está sendo feita”.