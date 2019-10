Quarta será de tempo quente com possibilidades de chuvas fortes em regiões do Acre

O Instituto Federal do Acre (IFAC) divulgou nesta terça-feira (29) abertura de processo seletivo para ingresso no curso de Pós-Graduação em logística empresarial.

Serão ofertadas 30 vagas, 20% delas destinadas aos candidatos oriundos de ações afirmativas para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, conforme Portaria Normativa nº 13, de 11 de maio de 2016. Outras 24 vagas para ampla concorrência e duas para pessoas com deficiência (PCD) e ainda quatro para pretos, pardos e indígenas.

A carga horária total do curso é de 360 horas divididos em 12 disciplinas. O curso será ofertado no Campus Rio Branco e terá início no ano letivo de 2020.

As inscrições começam no dia 04 de Novembro e terminam dia 17 e podem ser efetuadas exclusivamente via internet, no site do IFAC: www.ifac.edu.br.

Para mais informações, clique aqui.