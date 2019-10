Polícia prende assaltante que ficou conhecido por praticar vários assaltos na Capital

Uma ação dos Policiais Militares do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) resultou na prisão do membro da facção Bonde dos 13, Jeferson Saraiva de Lima, de 19 anos, mais conhecido por “Curumim”, pelo crime de roubo. A prisão aconteceu na terça-feira (29) na rua Campo Novo no bairro Ayrton Sena, na Baixada da Sobral, em Rio Branco.

A polícia foi acionada via Ciosp para realizar um patrulhamento na sobral em virtude de uma dupla em posse de arma de fogo ter realizado um roubo a um comércio, e na fuga, a dupla furtou uma motocicleta. Os criminosos foram avistados na rua Campo Novo, no bairro Ayrton Sena, e ao perceberem a aproximação da guarnição policial saíram em fuga pulando os quintais e entraram em uma área de mata em direção as margens do Rio Acre. Jeferson foi abordado e em posse do criminoso foi encontrado um maço de cigarros e uma quantia de R$ 141,00. Jerfeson confessou aos policiais que ele e seu amigo havia feito um roubo a um comércio no bairro Bahia Velha. O comparsa de Jeferson fugiu.

A polícia informou a reportagem do ac24horas que “Curumim” é o suspeito de ter invadido uma distribuidora na rua A, no bairro João Eduardo, no dia 13 deste mês, rendido um funcionário e um cliente e ter roubado todo dinheiro do caixa.

O ac24horas postou com exclusividade o vídeo do momento do roubo a distribuidora, onde o assaltante agiu com a cara limpa. Mesmo com a imagem publicada nas redes sociais e sendo procurado pelas forças policiais, o criminoso voltou a agir um dia depois juntamente com um comparsa, roubou um consultório odontológico localizado na Estrada do Calafate, na tarde do dia 14, no bairro Betel, em Rio Branco.

A polícia afirmou ainda que “Curumim” é o suspeito de ter roubado também uma malharia no bairro Castelo Branco.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e o membro da facção foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.