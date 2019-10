Nível do Rio Acre vai a 3,57 metros na capital

O nível do Rio Acre subiu consideravelmente nos últimos dias em Rio Branco. Na leitura realizada nesta quarta-feira (30) pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, o Rio Acre em Rio Branco apresenta nível de 3,57 metros, mostrando-se bem acima da mínima histórica (1,80m) para o período.

As plataformas de monitoramento indicam redução de nível nos rios monitorados, na leitura das 7h, exceto Rio Acre em Capixaba, Rio Iaco, em Sena Madureira e Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul.

Em algumas regiões chove de modo considerável sobre as bacias hidrográficas. O acumulado de chuva do início desde mês de outubro para as estações de monitoramento que possuem série climatológica para efeito de comparação, onde é possível observar se a chuva está abaixo ou acima do esperado para o mês, mostra que os maiores acumulados de chuva registrados foram em Rio Branco, com 241,1 milímetros; Santa Rosa (224,0 mm), Cruzeiro do Sul (193,6mm), Porto Acre (190,6mm), Tarauacá (167,2mm), Xapuri (166,2mm) e Assis Brasil (149,8mm).