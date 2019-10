Acre passa Roraima e tem a passagem aérea mais cara do país

O Acre tem a passagem aérea mais cara do Brasil entre todos os estados da federação, segundo a pesquisa Consulta Interativa – Indicadores do Mercado de Transporte Aéreo da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). O valor médio das passagens pagas pelos consumidores do estado de janeiro a maio deste ano foi de R$ 679,98. No mesmo período de 2018 esse valor era de R$ 554,97. O aumento das passagens aéreas no Acre foi de 22,5%.

Roraima tinha em 2018 a passagem mais cara do Brasil. O valor médio de janeiro a maio de 2018 era de R$ 661,56 e neste ano passou para R$ 665,11, um aumento de 0,5%. Para calcular o valor médio do bilhete aéreo a ANAC considera os valores pagos por todos os consumidores. O valor médio pago pelos passageiros de todo o Brasil foi em 2019 de R$ 404,22, 10,8% mais caro em relação ao ano de 2018.

Segundo Celso Martins, do blog Tudo Viagem, especialista na divulgação das promoções de passagens éreas baratas, um dos motivos de o Acre ter a passagem mais cara do Brasil é a falta de concorrência. Rio Branco é a única capital que não tem voo da Azul, deixando Gol e LATAM livres para praticar os seus preços.

Segundo a pesquisa da ANAC, o valor médio da LATAM no Acre de janeiro a maio do ano passado era de R$ 551,67 e neste ano passou para R$ 722,86, um aumento de 31%. Já o valor do bilhete da Gol passou de R$ 556,00 para R$ 638,72, um reajuste de 14,7%. A tendência é de queda nos preços a partir de abril do ano que vem quando a Azul pretende retomar as operações no estado.

Uma das formas de fugir dos preços altos é comprar as passagens aéreas com antecedência. Nos voos da Gol de Rio Branco para Cruzeiro do Sul e Manaus é possível encontrar passagens aéreas baratas. A compra com 40 dias antes da viagem permite que você pague pelas passagens de ida e volta pelos valor máximo de R$ 450 nestas rotas citadas.

