MPAC e Vigilância Sanitária realizam vistoria em depósitos de merenda escolar

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e a Vigilância Sanitária Municipal realizam, na manhã desta quarta-feira, 30, vistoria nos depósitos da merenda escolar em Sena Madureira.

A ação é coordenada pelos promotores de Justiça Daisson Gomes e Luís Henrique Rolim, e conta com o apoio do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), órgão do MPAC.

A operação tem como foco inspecionar a procedência, armazenamento e manuseio de alimentos acondicionados nos depósitos de merenda escolar da rede estadual e municipal de Educação, que segundo denúncias feitas ao Ministério Público, estariam ocorrendo de forma indevida nos referidos órgãos no município.

