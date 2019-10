Mara Rocha participa de audiência contra a taxação de energia solar

Na semana passada, Gladson Cameli nomeou Luís Almir Brandão Francisco Soares para o cargo de Controlador-Geral do Estado. De Manaus, onde é conhecido como Tetê e onde concorreu, sem sucesso, ao cargo de vereador nas últimas eleições municipais, Luís chegou ao Acre para ser secretário particular de Gladson. Em pouco, tempo graças ao desgaste de Oscar Abrantes, ex-controlador-geral, viu o importante cargo cair em seu colo.

E para que a CGE consiga realiza de acordo com a expectativa do Palácio Rio Branco, uma nova equipe foi nomeada na edição do Diário Oficial desta terça-feira, 29, nos principais cargos da importante instituição que tem como missão oriente as ações da gestão dentro da legalidade.

Samir Ferreira Manasfi foi exonerado do cargo de Diretor da Controladoria Geral do Estado, e vai ser substituído por Ana Paula Macedo.

Já os chefes de departamento foram duas substituições. Elaine Mousse assume o cargo na vaga de José Henrique Ferreira Soares que foi exonerado. Já Siles Keegan Cavalcante Freitas também foi demitido do cargo e quem herda a vaga é Emerson Da Silva Castro.

As exonerações e as novas nomeações foram assinado pelo governador em exercício, Major Rocha.