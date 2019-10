Instituto Federal do Acre irá promover Semana da Biologia em novembro

Encerra nesta quinta-feira, 31, o prazo para quitar licenciamento anual dos proprietários de veículos com placas final 0. Os proprietários podem imprimir o boleto de pagamento pelo site: https://www.detran.ac.gov.br/

O licenciamento anual serve para atestar que o veículo encontra-se em conformidade com a legislação, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Quem for flagrado com veículo não licenciado comete infração gravíssima.

A impressão do código de barras para pagamento das taxas pode ser feita por meio do site ou na Unidade Serviços de Veículos, na Avenida Nações Unidas, 2.137, bairro Sétimo BEC, as distribuição de senha para atendimento vão de 7h30 às 16h30, ou ainda no atendimento do Detran na OCA, no horário de 7h30 às 15h.

O documento de Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), de porte obrigatório e na forma original, só é emitido posteriormente à quitação do licenciamento anual e demais débitos, incluindo multas já vencidas. Após o pagamento das taxas, o dono do automóvel já pode solicitar a emissão do CRLV.

Com informações da Agência de Noticias do Acre