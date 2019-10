Inscrições do concurso da prefeitura de Cruzeiro do Sul encerram nesta quarta-feira

Aproveitando a trilha aberta pelo prefeito Zezinho Barbary, um grupo de jipeiros chegou à Porto Walter nesta terça-feira, 29, depois de sair de Cruzeiro do Sul e percorrer cerca de 100 km.

Os jipeiros levaram dois dias na viagem, entre eles, o vice-prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima. Os veículos apresentaram problemas, mas o grupo conseguiu chegar ao destino final.

No dia 14 de outubro, o prefeito Zezinho Barbary chegou em Porto Walter com um grupo de trilheiros em quadriciclos.

A trilha foi aberta durante dois meses por trabalhadores no meio da floresta.

Nesta terça-feira, 29, na recepção aos jipeiros, Zezinho Barbary ressaltou que a chegada dos dois grupos, reafirma a viabilidade da ligação terrestre entre Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Porto Walter.

“Esperamos que o governo do Estado promova o licenciamento e abertura definitiva do acesso que tira Porto Walter do isolamento terrestre”, concluiu o prefeito.