Governador quebra protocolo, vai ao encontro de servidores do Judiciário e promete abrir diálogo com categoria

O governador Gladson Cameli mais uma vez surpreendeu a própria segurança, quebrou protocolos e foi ao encontro dos servidores do Poder Judiciário nesta quarta-feira (30) em frente ao Palácio da Justiça e prometeu abrir o diálogo com o Sindicato ainda hoje, ou no máximo na manhã de quinta-feira. A manifestação dos servidores tem como objetivo, pressionar o Palácio Rio Branco ao pagamento total do duodécimo da Justiça. “Ele garantiu que ainda hoje ou no máximo amanhã vai abrir um diálogo com os servidores” disse o sindicalista Rangel Araújo.

“A gente vai achar uma solução. Não haverá perdas com a LDO. Vamos sentar daqui a pouco e resolver e se situação dos servidores”, destacou Cameli.

As mudanças na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) aprovadas à toque de caixa pelos deputados da base governista são os principais impedimentos apontados pela diretoria do Tribunal de Justiça do Acre para deixar de cumprir com o pagamento de direitos trabalhistas estabelecidos no Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores, entre eles, a chamada puladinha de letra e a gratificação por nível superior.

No início do movimento, os sindicalistas tentaram uma agenda com o vice-governador Major Rocha, que ainda não retornou de Cruzeiro do Sul. Cameli repetiu na manhã de hoje o mesmo gesto que fez com a categoria de policiais civis que protestavam há alguns meses em frete ao Palácio Rio Branco.

A estratégia supostamente combinada entre sindicato e o desembargador Francisco Djalma parece ter encontrado efeito. O diálogo até agora que não aconteceu entre a equipe econômica do governo e o Poder Judiciário, pode acontecer a qualquer momento com o Sindicato. Essa não é a primeira vez que o Sinspjac pressiona o executivo pelo pagamento integral do duodécimo.

No início do ano, a secretária de fazenda Semírames Plácido, reafirmou que o governo vem cumprindo integralmente com as obrigações constitucionais com o Poder Judiciário.