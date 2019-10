Força Delta da polícia boliviana vigia fronteira entre Acre e Bolívia para evitar bloqueios

O Governo do Pando determinou à Força Delta da Polícia Nacional Boliviana atenção aos acessos entre Acre e Bolívia para evitar bloqueios iguais aos que estão ocorrendo na fronteira com o Mato Grosso. O direito de ir e vir, por enquanto está assegurado na região.

Há sim manifestações em Cobija, contra e a favor à reeleição de Evo Morales, mas em intensidade menor daquelas vistas em cidades como Cochabamba, Santa Cruz de La Sierra ou La Paz.

A Justiça Eleitoral da Bolívia declarou Morales vitorioso em primeiro turno mas muitos grupos não aceitam o resultado e estão realizando intensas manifestações em várias partes do País. Eles querem a realização do segundo turno. (Com Rádio Aldeia FM)