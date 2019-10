Deputados de outros estados chegam ao Acre para o Parlamento Amazônico

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Nicolau Junior (Progressistas), recebeu hoje, 30, o presidente da União de Legisladores do Brasil (UNALE), deputado Kennedy Nunes (PSD/SC), acompanhado de vários parlamentares dos Estados de Roraima e Rondônia. O objetivo da reunião é de ampliar o diálogo com deputados estaduais de todo o Brasil definindo pautas comuns de atuação em defesa dos interesses das populações de cada ente da federação. Também vieram participar do XIII da Reunião Ampliada do Colegiado de Deputados do Parlamento Amazônico, como o tema: Aviação Civil na Amazônia, que acontece amanhã, 31, na sede do Poder Legislativo do Acre.

De acordo com Nicolau Júnior, parlamentares dos Estados Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Tocantins e Roraima estarão chegando hoje a Rio Branco para o evento. “Será um encontro muito importante para o nosso Estado, em sediar o Parlamento Amazônico”, disse. Segundo Nicolau, outras questões também estarão sendo discutidas e não apenas a Aviação Civil como projetos de interesses do Legislativo Acreano como a criação do Procon Legislativo e estruturas para atender melhor os cidadãos na sede da Aleac como já ocorre em outros Estados.