Decreto do governo fixa regras para definir as chamadas parcerias público-privadas

O deputado José Bestene (PROGRESSISTAS), numa conversa política informal ontem, com deputados e jornalistas, manifestou a opinião de que não há como um partido do porte da sua agremiação política não ter candidato próprio para a prefeitura da capital. Especialmente, por ser a sigla do governador Gladson Cameli. Só acha que o momento certo para discutir nomes deve ser somente no próximo ano. Bestene diz que tudo que se discutir este ano são ilações, porque não se sabe nem como ficará o quadro de candidaturas. E sobre pesquisas, fala que por essa indefinição, não podem ser vistas como parâmetro para 2020. “Só posso dizer uma coisa, um candidato apoiado pelo governo para prefeito será forte em qualquer situação”, completou.

O SUMIÇO DOS AMBIENTALISTAS

A deputada federal Vanda Milani (SD) fez na Câmara Federal ontem um discurso duro e irônico, perguntando aonde se esconderam os “ambientalistas ideológicos” na questão das manchas de petróleo que se espalharam nas praias do nordeste, estranhando o silêncio.

SUMIRAM COMO QUE POR ENCANTO

Rememorou que, com as queimadas na Amazônia os ambientalistas não saiam da mídia denunciando o drama e acusando falsamente o presidente Bolsonaro de responsável e omisso. O que fizeram até aqui em relação ao desastre ambiental do petróleo? Será que se calaram por o petróleo vir de campos da Venezuela, país ícone das esquerdas? Fez as indagações.

TIRANDO SARRO DOS LIBERAIS

O deputado Daniel Zen (PT) estava ontem tirando sarro com os defensores da chamada “direita liberal”, com a derrocada econômica do modelo, no Chile. “É o modelo do ministro Paulo Guedes e do governo Bolsonaro”, comentou em tom sarcástico Zen com o BLOG.

PROFUNDAMENTE DECEPCIONADO

Conversa informal não se revela a fonte. Um deputado do bloco da esquerda citou ontem ao BLOG estar decepcionado com o ex-senador Jorge Viana. “Não aceitou que perdeu”, disse. E lamentou sua fala de que, o mandato não é da prefeita Socorro, mas do Marcus Alexandre.

CANDIDATURA PRÓPRIA

A depender do ex-senador Jorge Viana o PT terá candidato a prefeito de Rio Branco. É o que dizem petistas que já conversaram comigo sobre sucessão municipal. Não tenho nenhuma dúvida a respeito, a questão que pega e não querer encarar a missão, para não se queimar.

FECHADA EM COPAS

A prefeita Socorro Neri tem toda a razão de estar fechada em copas em relação à sucessão municipal, enquanto o PT não disser sobre qual será o seu rumo na eleição do próximo ano.

CANDIDATURA CONFIRMADA

Conversei ontem com o deputado Antonio Pedro (DEM), e este confirmou de que o seu filho Ailson Mendonça vai disputar a prefeitura de Xapuri, em 2020. Se o governo abrir a licitação da ponte sobre o Rio Acre, no município, ele entra com uma forte bandeira de campanha.

POSIÇÃO NACIONAL

O deputado Tchê (PDT) disse ontem ao BLOG DO CRICA que, não há como o seu partido deixar de ter um candidato próprio a prefeito da capital, por ser determinação da direção nacional. “Vamos lançar um nome novo, se não ganhar, fica preparado para outros embates”, pontuou.

EXEMPLO DE PARLAMENTO

Os deputados deram ontem um exemplo de como se fazer política coletiva. Discutiram à exaustão com a equipe do governo, com os prefeitos, acordaram e votaram um substitutivo ao projeto do governo sobre o repasse do ICMS, que não prejudicou nenhuma das prefeituras.

DEBATE QUANDO NECESSÁRIO

O debate tem de acontecer sempre, ou o parlamento perde o sentido da existência. Mas no caso de ontem as questões ideológicas tinham de ser deixadas de lado ou as prefeituras seriam prejudicadas no orçamento, se o projeto original do governo sobre o ICMS fosse aprovado.

BOA NOTÍCIA

Neste espaço não se registram só as críticas, mas também acertos. Dados da secretaria de Segurança apontam que houve uma diminuição de 43,75% nos casos de roubos a ônibus.

NÃO ME PERGUNTEM COMO SOUBE

A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, não deverá manter em 2020, como o vice da sua chapa o atual, Carlinhos do Pelado. Deve buscar outro nome numa nova composição política.

CITADA COM LOUVOR

Numa roda ontem de três prefeitos na ALEAC, foi só elogios quando a chefe do gabinete do prefeito de Cruzeiro do Sul, Ildecleide Cordeiro, passou. “Queria uma mulher desta na minha prefeitura, que largava toda a parte administrativa e ia só fazer política”, suspirou um deles.

DEVE MUITO

Comentário com sentido. Ildecleide deixou a gestão do prefeito Ilderlei Cordeiro no equilíbrio fiscal e o deixando mais a vontade e ter mais tempo para as atividades nos bairros.

PESA A FAVOR

Nos municípios do interior pesa numa campanha a favor do prefeito, por disputar a reeleição no mandato, e todas as ações se concentram na sua figura. Diferente da capital, porque aqui fica a sede do governo, e a prefeita divide as atenções da população com o governador.

PERGUNTEM AO GLADSON

Leitor, que é empresário, me mandou ontem uma pergunta: “Visitei vários municípios e as queixas são gerais contra o atendimento na área de saúde. Em que a saúde melhorou com a nova secretária, você pode me dizer?” Desconheço! Mas recomendo perguntar ao Gladson.

NÃO PODE DAR CERTO

Com um clima de terror instalado na SESACRE, com a falta de diálogo da secretária Mônica Feres e seus Coronéis; com os servidores, sem dizer à opinião pública a que vieram, não pode dar certo. Não é uma gestão de quartel em que se dá ordem unida aos recrutas.

VIRADO NOS TRINTA

O ex-vereador Carlinhos Santiago está virado nos trinta, fazendo visitas e formando sua base para disputar uma vaga de vereador em 2020. Descarta disputar pelo PT. Não escolheu a sigla.

FEBRE DE MALÁRIA

Diria que não é nem sonho, mas um delírio político ou febre de malária, pensar que o senador Sérgio Petecão (PSD) entraria em qualquer aliança que tenha PT e PCdoB para apoiar a reeleição da prefeita Socorro Neri. Só lhe apoiaria estando filiada ao PSD. Sem isso, não rola.

PARA AMANHÃ

O secretário da SEINFRA, Thiago Caetano, revelou ontem ao BLOG DO CRICA que há entendimentos adiantados com o DNIT, para a cessão de uma ponte metálica a ser instalada em Brasiléia, de forma mais rápida, já que a ponte do anel viário é uma obra mais demorada.

TRÊS NOVAS PONTES

O pedido ao DNIT feito pelo governador Gladson é de mais pontes metálicas. Se atendido e tiverem especificações técnicas deverão ser instaladas também em Xapuri, Sena Madureira e Rodrigues Alves. Uma equipe da SEINFRA vai avaliar no sul do país as estruturas das pontes.

MELHORARIA O TRÂNSITO

Thiago explicou que como a ponte do anel viário passará por fora da cidade de Brasiléia, não resolveria o problema do trânsito, o que vai acontecer com a instalação da ponte metálica, que seria montada ao lado da atual. Ele espera que os entendimentos se concluam até o fim do ano.

NÃO É PARA AGORA

Sobre a ligação de Cruzeiro do Sul com Pucalpa, ele nega que a licitação acontecerá no próximo ano, porque é uma obra que por passar pela área da Serra do Divisor, implica em complexas discussões ambientais. Para o ano que vem, quer licitar os estudos ambientais.

NO FIM DO MANDATO

Na sua previsão, espera que se tudo correr bem, a obra poderá ser licitada no final do governo Gladson Cameli, nunca antes disso. Não vê a mínima possibilidade de ocorrer antes do prazo.

SEM PRIVILÉGIOS

Não deu para entender a reclamação de alguns servidores que trabalham nas penitenciárias de serem submetidos à revista eletrônica através de Scanner. Que constrangimento? Os visitantes não são submetidos a este tipo de revista? A norma legal é igual para todos. Sem privilégios.

PRIMEIROS A DAR O EXEMPLO

Os servidores do sistema penitenciário devem ser os primeiros a dar o bom exemplo.

FIM DA ESCURIDÃO

Foi preciso a prefeita Socorro Neri assumir para acabar com um problema que era um péssimo cartão de visitas para quem desembarcava na capital e vinha para o centro: uma estrada escura no trecho entre o aeroporto ao Campus da UFAC. Está marcada para o próximo dia 6 de novembro a inauguração da iluminação pública em LED. Escuridão com os dias contados.

VIRA BRINCADEIRA

Oposição cabe em qualquer situação, mas, me permitam o palavrão: é uma sacanagem um político bradar que a prefeita Socorro faz uma péssima administração. O povo não é cego.

FRASE DO DIA

“Não é triste mudar de ideia. Triste é não ter ideias para mudar”. Barão de Itararé.