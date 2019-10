Comissão da Câmara debate panes do sistema de telefonia e internet no Juruá

A Comissão de Defesa do Consumidor promove, nesta quinta-feira (31), uma mesa-redonda para discutir as constantes panes do sistema de telefonia e internet nos municípios do Vale do Juruá. O evento ocorre na Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, a partir das 17 horas.

De acordo com a deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC), que pediu o encontro, desde 2016 os moradores da região convivem com o problema, que gera transtornos econômicos e sociais.

“Em agosto estive na região e convivi pessoalmente com panes frequentes dos serviços de telecomunicações por diversas horas. Verifiquei junto aos moradores e as autoridades que o problema é frequente e causa grandes prejuízos”, disse a deputada.

“Podemos imaginar como é difícil para estes cidadãos acreanos do Juruá realizarem suas atividades diárias sem um sistema de comunicações digno, num mundo atualmente totalmente interligado e influenciado pelas tecnologias digitais”, completou Perpétua Almeida.

Foram convidados para o debate: o gerente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para os Estados do Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia, Rozalvo Pereira Braga; o representante da Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre, André Gil Afonso Pereira; o diretor de Relações Institucionais da Oi, José Zunga Alves de Lima; o presidente do Grupo América Movil no Brasil, José Antonio Guaraldi Felix; a gerente de Relações Institucionais da Vivo, Alessandra Garnica Lugato; e o presidente do Sindicato dos Mototaxistas de Cruzeiro do Sul, Antonio Francisvaldo.