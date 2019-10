Com prêmio acumulado, Mega-Sena pode pagar R$ 35 milhões nesta quarta-feira

O Serviço Social do Comércio (SESC) do Acre informa a abertura de processo seletivo, mediante sorteio, para preenchimento de quinze vagas imediatas e dez para cadastro de reserva na Escola de Educação Infantil e Fundamental de Rio Branco no turno matutino.

As inscrições serão realizadas de 1º a 14 de novembro exclusivamente de forma presencial, pelos pais ou responsáveis legais dos candidatos ao sorteio das vagas ofertadas.

Entre as regras, o SESC pede que o candidato tenha quatro anos completos ou a completar até 31 de março de 2020, ser dependente de comerciário e estar com a carteira do SESC atualizada.

