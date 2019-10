Carro de motorista de aplicativo é “engolido” por cratera no bairro Calafate

O Instituto Federal do Acre (Ifac), está com inscrições abertas para a V Semana de Biologia. O evento será promovido pelo curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e contará com palestras e minicursos com profissionais de áreas direta ou indiretamente relacionadas à Biologia. As atividades tratarão de temas como conservação da Amazônia, ações antrópicas e suas consequências, educação, saúde, dentre outros.

O objetivo da semana é fortalecer o processo de construção da identidade do biólogo, além de atualizar os participantes a respeito de diversos temas que envolvem esta profissão, considerando diferentes setores de atuação tais como pesquisa, educação e extensão.

O evento será realizado de 4 a 8 de novembro e terá como tema “Educação e Diversidade na maior floresta do mundo”. As inscrições para participação nas atividades podem ser realizadas pela internet no endereço: https://eventos.ifac.edu.br/

Confira a programação: