“Bolsonaro livre, livre para trabalhar”, diz vereador Marcos Luz

Em seu discurso, o vereador João Marcos Luz (MDB) saiu em defesa do presidente República, Jair Bolsonaro (PSL), na manhã desta quarta-feira, 30, na Câmara dos Vereadores de Rio Branco. Luz relatou os feitos do governo em 10 meses de mandato e defendeu o presidente diante dos ataques sofridos por insinuar sua participação no assassinato da vereadora Mariele Franco do (PSOL).

Luz disse que fará mais uma campanha, agora será: “Bolsonaro livre, livre para trabalhar! Livre para levantar o Brasil que estava no chão! Livre para que as instituições funcionem! Livre para que o Brasil seja orgulho para America e para o mundo!”, anunciou.

Em sua defesa, o emedebista apontou o crescimento no número de empregos gerados no país, a diminuição da violência e a Reforma da Previdência.

“Nós vivíamos uma decadência grande de desemprego. Em menos de 10 meses foram gerados quase 1 milhão de empregos. Na Segurança Pública, observamos a redução de crimes comparado ao ano passado. Menos 22% de assassinatos, quase oito mil vidas salvas, e menos 12% de estupros. A maior plataforma desse governo foi a aprovação da Reforma da Previdência. É uma ação para equiparar salários e direitos. O que atrapalhava nosso país era a falta de dinheiro, a falta de capacidade para investimento. A esquerda queria fazer, mas não conseguiu. A reforma é sim um grande feito desse governo. Fazendo justiça, essa reforma começou no governo Temer, todavia, o Bolsonaro está de parabéns por ter levado para frente”, frisou.