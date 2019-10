Assentamentos da reforma agrária são os que mais queimam neste mês de outubro

Mais uma vez, mulheres e demais familiares de detentos da unidade prisional de Rio Branco Francisco de Oliveira Conde fecharam uma avenida da capital acreana para pedir a troca de direção do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC), atualmente a cargo do diretor, Lucas Gomes.

Cerca de 30 pessoas fizeram um manifesto na tarde desta quarta-feira, 30, em frente à Federação das Indústrias do Acre (Fieac), situada na Avenida Ceará, enquanto o diretor se reunia com representantes da Fieac para discutir a parceria do Iapen com o setor empresarial do Estado que vai permitir o trabalho remunerado aos detentos.

Com cartazes, as dezenas de mulheres pediam a saída do atual diretor da gestão do presídio.