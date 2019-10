Tribunal de Contas do Acre realiza Ciclo de Debates no Juruá

Prefeitos, presidentes de câmaras municipais, secretários municipais e demais gestores participam em Cruzeiro do Sul, do Ciclo de Debates do Tribunal de Contas no Municípios, no auditório do Senac.

O conselheiro e corregedor do TCE, Antônio Malheiros, cita que o evento é realizado duas vezes por ano nas regionais do Estado , com objetivo de atualizar os gestores sobre a legislação, Prestação de Contas e tirar dúvidas. “Queremos diminuir a chance de erros”, esclarece Malheiros, citando que o maior problema das prefeituras é a Folha de Pagamento com limite estourado , o que encolhe o orçamento e não permite a execução de serviços municipais .

O governador em exercício, Major Rocha, parabenizou o Tribunal de Contas do Acre , que além do papel fiscalizador, também atua de forma preventiva. ” Com essa ação do TCE, os gestores ficam mais seguros na aplicação dos recursos”.

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, destaca que fez questão de que servidores de todas as secretarias, que lidam com recursos , participem do evento. “É caro enviar servidores para Rio Branco, então esse evento aqui faz toda a diferença”, concluiu ele.