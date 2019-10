Servente, manicure e técnico em segurança do trabalho: veja as 28 vagas do SINE

Vereadores do município de Brasiléia discutem com a população da Agrovila, situada no quilômetro 26 da BR-317, sentido a Assis Brasil, a definição dos nomes oficiais para a comunidade e de 22 ruas e travessas da localidade.

A nominação por lei das ruas e da própria comunidade será um passo importante para a organização e regularização fundiárias das áreas públicas e particulares da vila.

O projeto de lei que institui o nome da agrovila como Vila Quixadá e nomeia suas ruas no município de Brasiléia é de autoria do vereador Antônio Francisco (PT). Segundo ele, a matéria se justifica pela necessidade de regularização da propriedades, uma vez que as pessoas detêm a posse, mas sequer têm um endereço oficial.

“Nos reunimos com a comunidade para que a população tenha participação direta nessa decisão, definindo o nome das ruas e dando um passo importante para efetivar esse processo”, explicou.

O presidente da Câmara, Rogério Pontes, informou que o projeto será encaminhado para as Comissões para, em seguida, ser apreciado pelos vereadores. Ele ressaltou a importância do trabalho da equipe da Câmara e do autor do projeto de lei.

“É o passo que falta, agora. Quero parabenizar primeiro a equipe da Câmara, o vereador Antônio Francisco, que é autor desse projeto e que vem lutando para essa regularização”, afirmou.

O presidente da Associação de Moradores da Agrovila do km 26, Sebastião Otávio, o Poconé, destacou a importância da regularização para a comunidade.

“Essa regulamentação é muito importante, pois a comunidade estava esperando há muito tempo e ninguém fazia nada. Fui eleito para representar essa comunidade e tenho certeza que irei fazer um bom trabalho. Só tenho que agradecer a Câmara por estar agilizando esse processo”, enfatizou.

O projeto segue agora para as Comissões da Câmara. A previsão é de que a matéria seja apreciada até o fim do mês de novembro.

*Com informações da Assessoria de Comunicação da Câmara de Brasiléia.